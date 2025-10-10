Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк назвал лучшего российского футболиста и игрока РПЛ

Матвей Кисляк назвал лучшего российского футболиста и игрока РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал лучшего российского футболиста и игрока Мир Российской Премьер-Лиги прямо сейчас.

— Матвей, кто сейчас лучший игрок России? Российский футболист или иностранец.
— Банально, наверное, Александр Головин.

— А в чемпионате России?
— Наверное, я бы выделил Вендела. Ну именно по игровым качествам, так. Если именно взять по перформансу, наверное, либо Сперцян, либо Лёша Батраков.

— Многие считают лучшим тебя. Как ты часто такое слышишь?
— На самом деле это, наверное, субъективное такое мнение, и поэтому всерьёз как-то это не воспринимаю. Ну, надо продолжать делать свою работу, и официально когда признают, тогда, может быть, я это признаю, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.

Материалы по теме
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил, готов ли он перейти в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android