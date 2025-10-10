Матвей Кисляк назвал лучшего российского футболиста и игрока РПЛ

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал лучшего российского футболиста и игрока Мир Российской Премьер-Лиги прямо сейчас.

— Матвей, кто сейчас лучший игрок России? Российский футболист или иностранец.

— Банально, наверное, Александр Головин.

— А в чемпионате России?

— Наверное, я бы выделил Вендела. Ну именно по игровым качествам, так. Если именно взять по перформансу, наверное, либо Сперцян, либо Лёша Батраков.

— Многие считают лучшим тебя. Как ты часто такое слышишь?

— На самом деле это, наверное, субъективное такое мнение, и поэтому всерьёз как-то это не воспринимаю. Ну, надо продолжать делать свою работу, и официально когда признают, тогда, может быть, я это признаю, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.