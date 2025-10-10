Скидки
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк: ставлю цель выиграть «Золотой мяч»!

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался о своих глобальных и амбициозных целях в футболе. Он мечтает выиграть «Золотой мяч».

— Я с самого детства смотрел Лигу чемпионов, понятное дело, хочешь там играть, и всегда ты хочешь играть в самых лучших клубах, там, в «Барселоне». Хочешь вписать своё имя как бы в историю. Я хочу попасть в номинанты на «Золотой мяч». Кто-то скажет, что он чушь несёт, но вот у меня есть такие реально там цели, мечты.

— То есть ты ставишь цель попасть в номинанты на «Золотой мяч?»
— Да я ставлю цель выиграть его! (Смеётся), — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.

