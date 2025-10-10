Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В ЦСКА рассказали, стоит ли в клубе цель быть выше «Спартака» в турнирной таблице РПЛ

В ЦСКА рассказали, стоит ли в клубе цель быть выше «Спартака» в турнирной таблице РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал недавнее высказывание защитника команды Игоря Дивеева, который заявил, что для армейцев важно быть выше «Спартака» по итогам сезона-2025/2026. В центральном матче 11-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:2.

— Недавние слова Дивеева… Хотя бы негласно есть такое правило?
— Конечно, нет. Наверное, это больше для эмоциональной окраски. Быть выше «Спартака» — приятно, но не может быть целью. Думаю, Дивеев это сказал в шутливой форме, — приводит слова Бабаева Sport24.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Спартак» — шестой (18).

