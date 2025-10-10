«Не хочу, чтобы Станковича уволили». Пятибратов проанализировал проблемы «Спартака»

Российский тренер Дмитрия Пятибратов проанализировал проблемы московского «Спартака». Он отметил, что команде вредит частая ротация игроков и регулярная смена схем.

«У команды отличная группа атаки: Барко, Маркиньос, Угальде, Бонгонда, Мартинс, Умяров – это топ-игроки. Проблема «Спартака» в частой ротации и смене схем. Играть то в два, то в три центральных защитника непросто. Я сам играл на этой позиции. Это требует адаптации и влияет на всю структуру игры. Когда Станкович пытается что-то менять без необходимости, это лишь вредит команде.

«Спартак» показывает яркий футбол фрагментами, но нет системности. У «Локомотива» и ЦСКА мы понимаем стиль, а у «Спартака» нет. Это набор сильных индивидуальностей, но без целостной картины. Я не сторонник увольнять тренеров, нужно дать время. Я не хочу, чтобы Станкович ушел. Пусть клуб лучше будет близок к первому месту, их атака не уступает «Зениту», «Динамо» и другим командам», — приводит слова Пятибратова Metaratings.