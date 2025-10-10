Сборная Бразилии с Дугласом Сантосом разгромила Южную Корею в товарищеском матче
Сегодня, 10 октября, состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Южной Кореи. Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле. Стартовый свисток главного арбитра матча раздался в 14:00 мск. Бразильцы одержали уверенную победу со счётом 5:0, крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос провёл на поле 90 минут.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 14:00 МСК
Южная Корея
Окончен
0 : 5
Бразилия
0:1 Эстевао – 13' 0:2 Родриго – 42' 0:3 Эстевао – 48' 0:4 Родриго – 49' 0:5 Винисиус Жуниор – 77'
Бразильцы вышли вперёд уже на 13-й минуте встречи — отличился Эстевао. На 42-й минуте Родриго забил второй гол «селесао», а в самом начале второго тайма Эстевао оформил дубль.
Спустя минуту второй гол во встрече забил уже Родриго, точку в матче поставил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор — 5:0.
