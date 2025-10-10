Александр Глеб — о сборной Беларуси: дело не только в тренере, виноваты все

Известный белорусский экс-футболист Александр Глеб высказался о разгромном поражении сборной Беларуси в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с национальной командой Дании. Датчане обыграли соперника со счётом 6:0.

«С чем связаны поражения сборной Беларуси? Соперник сильнее, а мы слабее. Не думаю, что дело только в тренере, — команда выигрывает и проигрывает вместе. Виноваты все, и не стоит набрасываться только на него. Карлос Алос работает с тем материалом, который есть в его распоряжении. Он же не волшебник», — сказал Александр Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.