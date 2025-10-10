Александр Глеб — о сборной Беларуси: дело не только в тренере, виноваты все
Поделиться
Известный белорусский экс-футболист Александр Глеб высказался о разгромном поражении сборной Беларуси в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с национальной командой Дании. Датчане обыграли соперника со счётом 6:0.
ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 6
Дания
0:1 Фрохольдт – 14' 0:2 Хойлунд – 19' 0:3 Хойлунд – 45' 0:4 Доргу – 45+6' 0:5 Дрейер – 66' 0:6 Дрейер – 78'
«С чем связаны поражения сборной Беларуси? Соперник сильнее, а мы слабее. Не думаю, что дело только в тренере, — команда выигрывает и проигрывает вместе. Виноваты все, и не стоит набрасываться только на него. Карлос Алос работает с тем материалом, который есть в его распоряжении. Он же не волшебник», — сказал Александр Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
17:33
-
17:31
-
17:31
-
17:27
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
17:05
-
17:05
-
17:05
-
17:04
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:50
-
16:42
-
16:37
-
16:29
-
16:23
-
16:16
-
16:15
-
16:03
-
15:45
-
15:44
-
15:23
-
15:22
-
15:18
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:41
-
14:40
-
14:34
-
14:29
-
14:22