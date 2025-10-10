Экс-игрок «Барселоны» Глеб оценил перспективы Батракова и Кисляка уехать в Европу

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб оценил перспективы полузащитников «Локомотива» и ЦСКА соответственно Алексея Батракова и Матвея Кисляка уехать в Европу.

— Действительно Батраков и Кисляк скоро могут уехать в Европу?

— Почему нет? Конечно, могут! Я и говорю, что такие футболисты и выросли благодаря этому лимиту на легионеров в российском футболе. Игроки хорошего уровня будут появляться. В таких условиях это более достойно и значимо, когда они выдерживают конкуренцию, пробиваются и играют ведущие роли в своих клубах. Это здорово! — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.