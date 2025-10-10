Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «ПСЖ» Забарный прибавил в стоимости € 13 млн по версии Transfermarkt

Защитник «ПСЖ» Забарный прибавил в стоимости € 13 млн по версии Transfermarkt
Комментарии

Известный интернет-портал Transfermarkt произвёл переоценку стоимости игроков французской Лиги 1. Так, украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный стал стоить € 55 млн по версии источника, прежде футболиста оценивали в € 42 млн.

Забарный присоединился к «Пари Сен-Жермен» прошлым летом, ранее украинец выступал за «Борнмут». В нынешнем сезоне защитник провёл восемь матчей и забил один гол. Действующий контракт украинца с парижским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

По состоянию на сегодняшний день «ПСЖ» набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. В следующем матче внутреннего первенства парижане сыграют со «Страсбургом».

Материалы по теме
Матвей Сафонов потерял в стоимости на Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android