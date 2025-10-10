Защитник «ПСЖ» Забарный прибавил в стоимости € 13 млн по версии Transfermarkt

Известный интернет-портал Transfermarkt произвёл переоценку стоимости игроков французской Лиги 1. Так, украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный стал стоить € 55 млн по версии источника, прежде футболиста оценивали в € 42 млн.

Забарный присоединился к «Пари Сен-Жермен» прошлым летом, ранее украинец выступал за «Борнмут». В нынешнем сезоне защитник провёл восемь матчей и забил один гол. Действующий контракт украинца с парижским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

По состоянию на сегодняшний день «ПСЖ» набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. В следующем матче внутреннего первенства парижане сыграют со «Страсбургом».