Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник ЦСКА Кисляк: я не такой, чтобы не рассматривать Саудовскую Аравию

Полузащитник ЦСКА Кисляк: я не такой, чтобы не рассматривать Саудовскую Аравию
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался об интересе к своей персоне из Саудовской Аравии. Минувшим летом СМИ сообщали, что российским хавбеком интересовался клуб «Аль-Кадисия».

— Клуб из Саудовской Аравии давал за тебя € 30 млн. Клуб «Аль-Кадисия», который купил летом Ретеги у «Аталанты». Туда бы поехал? И почему не поехал в этот раз?
— Да я не знаю, там до предложений дело вроде не дошло, не знаю честно, может быть, дошло, я честно не особо разбирался.

— Но ты вообще не рассматриваешь Саудовскую Аравию?
— Почему? Я не такой, чтобы не рассматривать Саудовскую Аравию, я в любом случае, если есть предложение, всё рассматриваю, нет такого, что я точно куда-то не поеду. Так заикаться… Ты не знаешь, что в жизни произойдёт, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.

Материалы по теме
«Всегда буду любить ЦСКА». Кисляк – о возможности ухода из клуба зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android