Полузащитник ЦСКА Кисляк: я не такой, чтобы не рассматривать Саудовскую Аравию

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался об интересе к своей персоне из Саудовской Аравии. Минувшим летом СМИ сообщали, что российским хавбеком интересовался клуб «Аль-Кадисия».

— Клуб из Саудовской Аравии давал за тебя € 30 млн. Клуб «Аль-Кадисия», который купил летом Ретеги у «Аталанты». Туда бы поехал? И почему не поехал в этот раз?

— Да я не знаю, там до предложений дело вроде не дошло, не знаю честно, может быть, дошло, я честно не особо разбирался.

— Но ты вообще не рассматриваешь Саудовскую Аравию?

— Почему? Я не такой, чтобы не рассматривать Саудовскую Аравию, я в любом случае, если есть предложение, всё рассматриваю, нет такого, что я точно куда-то не поеду. Так заикаться… Ты не знаешь, что в жизни произойдёт, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.