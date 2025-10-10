Дмитрий Булыкин: трансфер Жерсона в «Зенит» себя не оправдал

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин считает, что трансфер полузащитника Жерсона в «Зенит» себя не оправдал. Бразилец стал игроком сине-бело-голубых летом 2025 года.

«Жерсон сожалеет о том, что перешёл в «Зенит». Но когда за тебя заплачены такие деньги, ты должен себя показать, а потом уже проситься перейти в другую команду. Не совсем корректно показывать свою не лучшую игру и проситься уйти. Хотя за всё отвечают люди, которые его пригласили. Я считаю, что трансфер Жерсона себя не оправдал. Но впереди есть зимняя пауза, где за два месяца можно подготовить любого футболиста. Посмотрим, смогут ли в «Зените» это сделать. Но, как я понимаю, у Жерсона больше психологическая проблема, потому что он хотел перейти в другой клуб», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.