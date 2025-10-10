«Динамо» — лидер 11-го тура РПЛ по метрике xG. Бело-голубые проиграли «Локомотиву» 3:5

Московское «Динамо» стало лидером 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. По данным источника, бело-голубые набрали 4,5 xG в матче с «Локомотивом» (3:5), в то время как железнодорожники — 3,03.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). Московское «Динамо» — восьмое (15).

В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Ахматом».