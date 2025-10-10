«Динамо» — лидер 11-го тура РПЛ по метрике xG. Бело-голубые проиграли «Локомотиву» 3:5
Поделиться
Московское «Динамо» стало лидером 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. По данным источника, бело-голубые набрали 4,5 xG в матче с «Локомотивом» (3:5), в то время как железнодорожники — 3,03.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1' 1:1 Сергеев – 23' 2:1 Бителло – 27' 2:2 Батраков – 43' 2:3 Комличенко – 68' 2:4 Воробьёв – 81' 3:4 Осипенко – 85' 3:5 Руденко – 90+2'
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). Московское «Динамо» — восьмое (15).
В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Ахматом».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
17:33
-
17:31
-
17:31
-
17:27
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
17:05
-
17:05
-
17:05
-
17:04
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:50
-
16:42
-
16:37
-
16:29
-
16:23
-
16:16
-
16:15
-
16:03
-
15:45
-
15:44
-
15:23
-
15:22
-
15:18
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:41
-
14:40
-
14:34
-
14:29
-
14:22