Иран — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Динамо» — лидер 11-го тура РПЛ по метрике xG. Бело-голубые проиграли «Локомотиву» 3:5

Комментарии

Московское «Динамо» стало лидером 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. По данным источника, бело-голубые набрали 4,5 xG в матче с «Локомотивом» (3:5), в то время как железнодорожники — 3,03.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). Московское «Динамо» — восьмое (15).

В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Ахматом».

