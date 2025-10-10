У Ольмо обнаружили травму в сборной Испании, игрок возвращается в Барселону

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Даниэль Ольмо не сможет принять участие в матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года с Грузией и Болгарией из-за повреждения. Об этом информирует официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В заявлении RFEF подчёркивается, что футболист почувствовал мышечную боль в левой ноге во время тренировки. По этой причине было проведено дополнительное обследование, диагностировавшее мышечную травму. Ольмо вернётся в Барселону.

В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

