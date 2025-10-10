Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Ольмо обнаружили травму в сборной Испании, игрок возвращается в Барселону

У Ольмо обнаружили травму в сборной Испании, игрок возвращается в Барселону
Комментарии

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Даниэль Ольмо не сможет принять участие в матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года с Грузией и Болгарией из-за повреждения. Об этом информирует официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В заявлении RFEF подчёркивается, что футболист почувствовал мышечную боль в левой ноге во время тренировки. По этой причине было проведено дополнительное обследование, диагностировавшее мышечную травму. Ольмо вернётся в Барселону.

В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Экс-игрок «Барселоны» Глеб оценил перспективы Батракова и Кисляка уехать в Европу

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android