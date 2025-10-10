Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Пятибратов рассказал, при каком условии ЦСКА станет фаворитом РПЛ

Пятибратов рассказал, при каком условии ЦСКА станет фаворитом РПЛ
Аудио-версия:
Известный российский тренер Дмитрий Пятибратов рассказал, при каком условии ПФК ЦСКА станет главным фаворитом Мир Российской Премьер-Лиги. Для этого армейцам нужно укрепить позицию нападающего.

«ЦСКА может проседать в реализации моментов. Чтобы бороться за чемпионство, нужно тратить деньги на форвардов экстра-класса. Или угадать с нападающим, который будет решать. Сейчас нонсенс, что защитники забивают больше нападающих – долго так продолжаться не будет. Рано или поздно произойдёт сбой, ЦСКА недосчитается очков.

В «Краснодаре» есть Кордоба – он забивает, ведёт за собой. В «Рубине» Даку прекрасно работает на команду, создаёт моменты. Всегда роль личности определяющая. В «Динамо» надеемся, что Тюкавин наберёт форму, в «Локомотиве» Воробьёв забивает – то есть нападающие нужны. И чтобы ЦСКА стал главным претендентом на первое место, клубу нужно потратиться на форварда высокого уровня», — приводит слова Пятибратова Metaratings.

