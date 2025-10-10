Власти Италии находятся в состоянии максимальной готовности перед матчем с Израилем

Власти Италии находятся в состоянии максимальной готовности к отборочному матчу чемпионата мира по футболу — 2026 между Италией и Израилем, который состоится во вторник, 14 октября. Однако Министерство внутренних дел Италии отрицает, что давало разрешение «Моссаду» сопровождать свою команду, сообщает La Gazetta dello Sport.

Матч между сборными Италии и Израиля, который состоится в Удине, потребует от итальянских властей дополнительных мер безопасности, несмотря на то что сегодня вступает в силу режим прекращения огня в секторе Газа.

Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I с девятью очками. Израиль также набрал девять очков, он находится на третьей строчке.