Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Власти Италии находятся в состоянии максимальной готовности перед матчем с Израилем

Власти Италии находятся в состоянии максимальной готовности перед матчем с Израилем
Комментарии

Власти Италии находятся в состоянии максимальной готовности к отборочному матчу чемпионата мира по футболу — 2026 между Италией и Израилем, который состоится во вторник, 14 октября. Однако Министерство внутренних дел Италии отрицает, что давало разрешение «Моссаду» сопровождать свою команду, сообщает La Gazetta dello Sport.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между сборными Италии и Израиля, который состоится в Удине, потребует от итальянских властей дополнительных мер безопасности, несмотря на то что сегодня вступает в силу режим прекращения огня в секторе Газа.

Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I с девятью очками. Израиль также набрал девять очков, он находится на третьей строчке.

Материалы по теме
Гаттузо — о матче Италии и Израиля: мы должны играть, иначе нам засчитают поражение 0:3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android