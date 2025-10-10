Скидки
Александр Глеб: я против лимитов на легионеров, ограничения не помогут российскому футболу

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался против лимита на легионеров в российском футболе. В сезоне-2025/2026 в Мир РПЛ действует лимит на легионеров, запрещающий регистрацию на сезон более 13 иностранцев, а также ограничивающий одновременное использование легионеров на поле восемью футболистами.

«Я против лимитов на легионеров. Я считаю, если приезжают качественные иностранные футболисты, это полезно для молодёжи. Она равняется на тех игроков, которые демонстрируют класс. Я не вижу никаких минусов в большом количестве легионеров. Да, говорят, что нужно развивать нашу молодёжь. Молодые футболисты в любом случае будут развиваться — самые достойные будут вылезать в такой конкуренции, а не благодаря искусственным ограничениям. Не думаю, что такие ограничения помогут российскому футболу. Любые ограничения не идут на пользу спорту», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

