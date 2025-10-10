Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Рыночная стоимость Александра Головина упала на € 5 млн — Transfermarkt

Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов французской Лиги 1, в результате чего российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал оцениваться в € 20 млн. Футболист подешевел на € 5 млн.

Отметим, что максимальная оценочная стоимость Головина по версии Transfermarkt составляла € 30 млн.

На текущий момент полузащитник восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах чемпионата Франции. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

