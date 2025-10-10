Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Футбол

«Золотой мяч» Дембеле заставил Юпамекано плакать

26-летний защитник «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано признался, что прослезился, когда нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле получал «Золотой мяч».

«Мы учились в одной школе, играли на одних полях, я играл против него. Честно говоря, у меня нет слов! Мы все знали, что он станет великим игроком, но всё же… Когда я увидел, как он поднимает «Золотой мяч», у меня навернулись слёзы. Я должен был быть на церемонии, но не смог. Видеть, как он благодарит свою мать, семью, друзей, всех, кто был там… Это был великолепный момент», — приводит слова футболиста Le Parisien.

22 сентября Усман Дембеле вошёл в историю, выиграв «Золотой мяч» 2025 года после выдающегося сезона в составе «ПСЖ». Парижский вингер выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок Европы.

Дембеле рассказал, чьё поздравление после завоевания «ЗМ» его тронуло больше всего
