Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тотти — о Нико Пасе: он единственный, за кем я наблюдаю

Тотти — о Нико Пасе: он единственный, за кем я наблюдаю
Комментарии

Легенда сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти высказался о 21-летнем аргентинском полузащитнике «Комо» Николасе Пасе.

«Скажем так, на данный момент итальянских талантов не так уж много. Единственный, за кем я наблюдаю, пусть он и не итальянец, — это Нико Пас. Он меня очень интригует. У него большое будущее», — приводит слова Тотти Calciomercato.com.

Николас Пас перешёл в «Комо» из системы мадридского «Реала» в августе 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл шесть матчей за клуб в Серии А, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Также игрок провёл четыре игры за сборную Аргентины в матчах отбора на чемпионат мира по футболу — 2026 и отметился одной голевой передачей.

Материалы по теме
Анчелотти — о Нико Пасе: этот игрок станет олицетворением «Реала» в будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android