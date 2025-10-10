Тотти — о Нико Пасе: он единственный, за кем я наблюдаю

Легенда сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти высказался о 21-летнем аргентинском полузащитнике «Комо» Николасе Пасе.

«Скажем так, на данный момент итальянских талантов не так уж много. Единственный, за кем я наблюдаю, пусть он и не итальянец, — это Нико Пас. Он меня очень интригует. У него большое будущее», — приводит слова Тотти Calciomercato.com.

Николас Пас перешёл в «Комо» из системы мадридского «Реала» в августе 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл шесть матчей за клуб в Серии А, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Также игрок провёл четыре игры за сборную Аргентины в матчах отбора на чемпионат мира по футболу — 2026 и отметился одной голевой передачей.