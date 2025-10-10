Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Александр Кульчий: «Динамо» доберёт своё, команде нужно время

Бывший тренер московского «Динамо» Александр Кульчий высказался об игре бело-голубых в первой части сезона, а также оценил роль главного тренера команды Валерия Карпина.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Динамо» допускает элементарные ошибки в обороне. Взять тот же ляп Лунёва, когда «Локомотив» забивал третий гол со стандарта. У динамовцев есть определённые проблемы в защите, но это есть в каждой команде. Да, «Динамо» пропустило от «Локомотива» быстрый гол, но потом взяло игру под контроль, поэтому железнодорожников и не было видно в первом тайме. Однако динамовцы пропускают слишком лёгкие голы, такого не должно быть, ведь в обороне играют сборники.

Но Карпину нужно время, чтобы наладить игру. Мы видим, что только в последних матчах у «Динамо» стабилизировался состав, а до этого была ротация из-за травм и решений тренера. Команда доберёт своё, ей нужно время. Понятно, что «Динамо» — большой клуб, где нужен результат здесь и сейчас. Однако нужно немного потерпеть, и будет положительный результат», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В 11 стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 15 очков. Команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

