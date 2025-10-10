Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Головин больше не является самым дорогим российским игроком по версии Transfermarkt

Головин больше не является самым дорогим российским игроком по версии Transfermarkt
Стоимость полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина снизилась на € 5 млн по итогам последнего обновления на интернет-портале Transfermarkt. На текущий момент 29-летний футболист оценивается в € 20 млн.

Головин больше не является самым дорогим российским игроком по версии указанного портала. Его опередил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, чья трансферная стоимость составляет € 23 млн.

Замыкает тройку лидеров по этому показателю вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, оценивающийся в € 18 млн. При этом трансферная стоимость российского голкипера снизилась на € 2 млн.

Четвёртое место делят полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Transfermarkt оценивает обоих игроков в € 16 млн.

Рыночная стоимость Александра Головина упала на € 5 млн — Transfermarkt

