Казахстан — Лихтенштейн: хозяева забили два гола за три минуты
В эти минуты проходит игра 7-го тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026 между сборными Казахстана и Лихтенштейна. Команды играют на стадионе «Астана-Арена» в Астане. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 7-й тур
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
4 : 0
Лихтенштейн
1:0 Кенжебек – 26' 2:0 Зайнутдинов – 28' 3:0 Кенжебек – 59' 4:0 Касым – 81'
На 26-й минуте нападающий Галымжан Кенжебек открыл счёт в матче. На 28-й минуте полузащитник Бактиёр Зайнутдинов удвоил преимущество своей команды.
Сборная Казахстана занимает четвёртое место в группе J с тремя очками в шести встречах. Лихтенштейн располагается на пятой строчке. У команды ни одного набранного очка. Лидирует в группе сборная Северной Македонии, у которой 11 очков в пяти играх.
