Казахстан — Лихтенштейн: хозяева забили два гола за три минуты

В эти минуты проходит игра 7-го тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026 между сборными Казахстана и Лихтенштейна. Команды играют на стадионе «Астана-Арена» в Астане. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте нападающий Галымжан Кенжебек открыл счёт в матче. На 28-й минуте полузащитник Бактиёр Зайнутдинов удвоил преимущество своей команды.

Сборная Казахстана занимает четвёртое место в группе J с тремя очками в шести встречах. Лихтенштейн располагается на пятой строчке. У команды ни одного набранного очка. Лидирует в группе сборная Северной Македонии, у которой 11 очков в пяти играх.