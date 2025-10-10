Обладатель «ЗМ» Дембеле вошёл в число 20 самых дорогих футболистов по версии Transfermarkt

Оценочная стоимость нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Усмана Дембеле увеличилась на € 10 млн по итогам обновления интернет-портала Transfermarkt. На текущий момент обладатель награды «Золотой мяч» — 2025 оценивается в € 100 млн.

После указанного обновления 28-летний нападающий вошёл в число 20 самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt. На первой строчке в этом списке расположился вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль (€ 200 млн), занявший второе место в голосовании на «Золотой мяч» нынешнего года.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: