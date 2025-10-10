Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Джанашия: решение продлить контракт с Галактионовым правильное — все пацаны прибавили

Комментарии

Экс-игрок московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия высказал мнение по поводу продления Михаилом Галактионовым контракта с московским клубом.

«Конечно, правильное решение продлить контракты с Галактионовым и Леонченко. У «Локомотива» всё идёт хорошо и нет никаких накладок. В конце сезона посмотрим, нашёл ли клуб своего тренера. Но сейчас всё великолепно, нет никаких претензий к Галактионову. Я не знаю, что он сделал, но я вижу, что все пацаны прибавили и хорошо играют», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.

