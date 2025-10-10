Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Ираном

Сегодня, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной России: Сафонов (к), Вахания, Мелёхин, Осипенко, Сильянов, Батраков, Глебов, Ан. Миранчук, Глушенков, Воробьёв, Бакаев.

В 2025 году российская национальная команда провела шесть товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1).

