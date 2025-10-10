Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия – Иран: составы команд на товарищеский матч по футболу, 10 октября 2025 года

Стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Ираном
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав сборной России: Сафонов (к), Вахания, Мелёхин, Осипенко, Сильянов, Батраков, Глебов, Ан. Миранчук, Глушенков, Воробьёв, Бакаев.

В 2025 году российская национальная команда провела шесть товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1).

Материалы по теме
Сборная России зарубится в Волгограде с Ираном! Стартовый состав уже известен! LIVE
Live
Сборная России зарубится в Волгограде с Ираном! Стартовый состав уже известен! LIVE

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android