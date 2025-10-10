Вадим Скрипченко: игра сборной Беларуси бьёт по самолюбию

Главный тренер молдавского «Шерифа» Вадим Скрипченко высказался о поражении сборной Беларуси со счётом 0:6 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с национальной командой Дании. Встреча проходила в четверг, 9 октября, на стадионе «Зи-Ти-И Арена» (Залаэгерсег, Венгрия).

«Уровень сборной Дании намного выше Беларуси по всем параметрам, разница существенная во всех компонентах: работа с мячом, атлетизм, скорость принятия решений и нацеленность на ворота. Из шести мячей пять были забиты в пределах штрафной площади, и это не случайные голы. Даже футболисты, тот же ветеран Эриксен, вышли на замену у Дании и играли не на удержание, а чтобы развить преимущество. Сборной Беларуси нужно стремиться к тому, чтобы брать лучшее у таких национальных команд. Кроме того, нужно ментально готовиться ещё до матча, понимая, каким образом будешь добиваться результата. Маловато для нужного результата выйти и думать о том, как отобороняешься и что-то сможешь создать на контратаке.

Трудно судить, вопрос в тренере сборной Беларуси или нет. Вряд ли какой-то тренер, в том числе и Алос, мог бы в матче с Данией найти решение. Конечно, 0:6 многовато и бьёт по самолюбию футболистов, тренерского штаба и даже нам, тренерам, которые переживают за сборную. Бьёт по самолюбию не столько результат, сколько игра национальной команды. У сборной нет аргументов для того, чтобы сыграть по-другому. Два удара по воротам соперника после счёта 0:4 — не то, что может позволить команде сыграть иначе. И вопрос стоит в следующем: где сборная Беларуси собирается набирать очки?» — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.