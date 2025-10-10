Глебов хотел бы, чтобы Пьянич вернулся в ЦСКА после завершения карьеры

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос о теоретическом возвращении бывшего полузащитника команды Миралема Пьянича в клуб.

– Ты бы хотел возвращения Пьянича в ЦСКА?

– Если после завершения карьеры он вернётся в ЦСКА, то для всех нас это будет большим плюсом. Пьянич — футболист высочайшего уровня, который поиграл во многих чемпионатах, выиграл много трофеев. Поэтому он может передать ЦСКА свой опыт и открыть дорогу к большим победам, — приводит слова Глебова Legalbet.

Боснийский футболист выступал в составе московской команды в сезоне-2024/2025. За этот период Пьянич принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. На текущий момент 35-летний игрок находится без клуба.

