Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глебов хотел бы, чтобы Пьянич вернулся в ЦСКА после завершения карьеры

Глебов хотел бы, чтобы Пьянич вернулся в ЦСКА после завершения карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос о теоретическом возвращении бывшего полузащитника команды Миралема Пьянича в клуб.

– Ты бы хотел возвращения Пьянича в ЦСКА?
– Если после завершения карьеры он вернётся в ЦСКА, то для всех нас это будет большим плюсом. Пьянич — футболист высочайшего уровня, который поиграл во многих чемпионатах, выиграл много трофеев. Поэтому он может передать ЦСКА свой опыт и открыть дорогу к большим победам, — приводит слова Глебова Legalbet.

Боснийский футболист выступал в составе московской команды в сезоне-2024/2025. За этот период Пьянич принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. На текущий момент 35-летний игрок находится без клуба.

Материалы по теме
Агент Кирилла Глебова высказался о невызове футболиста в сборную России

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android