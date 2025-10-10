Оливье Жиру не намерен возвращаться в сборную Франции

39-летний французский нападающий «Лилля» Оливье Жиру высказался по поводу ожиданий своего возвращения в сборную Франции.

«У меня нет желания возвращаться, мне оказали огромную честь. Чтобы вернуть меня, нужна настоящая бойня. Сейчас хватает пяти нападающих, и тренер меня не зовёт. Он понимает, что я перевернул страницу. Если нужно помочь во время матча, не в моём стиле отказываться от этого, даже несмотря на то, что я объявил о завершении карьеры. Чтобы помочь, я могу это сделать», — приводит слова футболиста RMC Sport.

Жиру провёл в составе национальной команды 137 матчей и забил 57 мячей. Игрок является чемпионом мира 2018 года, серебряным призёром чемпионата мира 2022 года и чемпионата Европы 2016 года, а также бронзовым призёром чемпионата Европы 2024 года.