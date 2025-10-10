Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Некрасов рассказал о своей реакции на предложение стать генеральным директором «Спартака»

Новый генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил, как он отреагировал на предложение занять данную должность и что повлияло на решение принять его.

«После того как мне поступило предложение от руководства «ЛУКОЙЛа», мы детально обсудили вопросы управления клубом, улучшения спортивных результатов, построения эффективного управления, а также сложности, с которыми столкнулись российские клубы в целом.

Что касается моей реакции, то я не раздумывал ни секунды. Во-первых, само по себе такое предложение «ЛУКОЙЛа» — это большая честь и ответственность. Кроме того, помимо личного знакомства и многолетней совместной работы с большинством членов совета директоров клуба, мне понятна структура взаимодействия «ЛУКОЙЛа» и клуба в качестве как акционера, так и основного спонсора, а также порядок принятия решений в такой крупной компании», — сказал Некрасов в интервью пресс-службе «Спартака».

Московский клуб объявил о назначении Некрасова на должность генерального директора в понедельник, 6 октября. С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом Газпромбанка и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

