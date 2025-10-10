Скидки
Главная Футбол Новости

«КАМАЗ» объявил о назначении нового главного тренера, который заменил Ахметзянова

Комментарии

«КАМАЗ» назначил российского специалиста Антона Хазова на пост главного тренера команды. 46-летний специалист заменил на своём новом посту возглавлявшего команду с 2020 года Ильдара Ахметзянова, который 9 октября возглавил «Оренбург».

Для Хазова работа в «КАМАЗе» станет первым опытом на посту главного тренера. Экс-нападающий работал в структуре «Пари НН» с 2017 года. В тренерский штаб Хазова вошёл ранее выступавший за «КАМАЗ» тренер Дмитрий Полянин. Тренером вратарей остался Платон Захарчук.

Фото: ФК «КАМАЗ»

«Мы рады приветствовать Антона Геннадьевича в Набережных Челнах и желаем успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы «КАМАЗа» в телеграм-канале.

