Новый гендиректор «Спартака» назвал основные принципы при своей работе в клубе

Новый генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал основные принципы, на которые он будет опираться в своей работе в московском клубе. Также Некрасов ответил, преследуют ли красно-белые цель выигрыша Мир РПЛ.

— Для успешного, поступательного развития необходимо чётко и реалистично определять цели, пути их достижения. Прямо говорить о причинах, мешающих достижению этих целей. Поэтому, наверное, я сформулирую так: адекватная оценка ситуации, честное обсуждение проблем, мобилизация ресурсов для их решения.

– Цель, о которой говорил Олег Малышев, не поменялась — победа в чемпионате России?

– Было бы странно, если бы новый генеральный директор сейчас сформулировал эту цель иначе, — сказал Некрасов в интервью пресс-службе «Спартака».

После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 18 очков и занимают шестое место. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году.

