Иран — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Казахстан — Лихтенштейн: Кенжебек оформил дубль и довёл счёт до разгромного на 59-й минуте

В эти минуты проходит игра 7-го тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026 между сборными Казахстана и Лихтенштейна. Команды играют на стадионе «Астана-Арена» в Астане. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 7-й тур
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
4 : 0
Лихтенштейн
1:0 Кенжебек – 26'     2:0 Зайнутдинов – 28'     3:0 Кенжебек – 59'     4:0 Касым – 81'    

На 59-й минуте нападающий Галымжан Кенжебек оформил дубль. Ранее, на 26-й минуте, Кенжебек открыл счёт в матче. На 28-й минуте полузащитник Бактиёр Зайнутдинов удвоил преимущество своей команды.

Сборная Казахстана занимает четвёртое место в группе J с тремя очками в шести встречах. Лихтенштейн располагается на пятой строчке. У команды ни одного набранного очка. Лидирует в группе сборная Северной Македонии, у которой 11 очков в пяти играх.

