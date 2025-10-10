Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабиан Руис: перед «ПСЖ» стоит задача выиграть Лигу чемпионов

Фабиан Руис: перед «ПСЖ» стоит задача выиграть Лигу чемпионов
Комментарии

29-летний испанский полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис высказался по поводу перспектив парижского клуба в Лиге чемпионов.

«В футболе самое сложное не достичь вершины, а удержаться на ней. Перед нами стоит задача выиграть Лигу чемпионов два, три или четыре раза. Это будет непросто, но кто знает? Мы точно сделаем всё возможное, чтобы добиться этого. Сейчас главное, чтобы наша прошлогодняя победа стала переломным моментом. Думаю, мы сами убедились, что ключ к успеху — это полная отдача», — приводит слова футболиста So Foot.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале турнира-2024/2025 французы одержали победу над миланским «Интером» (5:0).

Материалы по теме
Французский клуб выиграл ЛЧ впервые за 32 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android