Фабиан Руис: перед «ПСЖ» стоит задача выиграть Лигу чемпионов

29-летний испанский полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис высказался по поводу перспектив парижского клуба в Лиге чемпионов.

«В футболе самое сложное не достичь вершины, а удержаться на ней. Перед нами стоит задача выиграть Лигу чемпионов два, три или четыре раза. Это будет непросто, но кто знает? Мы точно сделаем всё возможное, чтобы добиться этого. Сейчас главное, чтобы наша прошлогодняя победа стала переломным моментом. Думаю, мы сами убедились, что ключ к успеху — это полная отдача», — приводит слова футболиста So Foot.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале турнира-2024/2025 французы одержали победу над миланским «Интером» (5:0).