Казахстан разгромил Лихтенштейн в отборе ЧМ-2026, Кенжебек оформил дубль

Завершился матч 7-го тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026 между сборными Казахстана и Лихтенштейна. Команды играли на стадионе «Астана-Арена» в Астане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Рачковски из Польши. Победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.

На 26-й минуте нападающий сборной Казахстана Галымжан Кенжебек открыл счёт в матче. На 28-й минуте полузащитник Бактиёр Зайнутдинов удвоил преимущество своей команды. На 59-й минуте Кенжебек оформил дубль. На 81-й минуте защитник Алибек Касым забил четвёртый мяч сборной Казахстана.

Сборная Казахстана занимает четвёртое место в группе J с шестью очками в шести встречах. Лихтенштейн располагается на пятой строчке. У команды ни одного набранного очка. Лидирует в группе сборная Северной Македонии, у которой 11 очков в пяти играх.