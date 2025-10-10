Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия — Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации к ЧМ-2026 начнется в 21:45

Германия — Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации к ЧМ-2026 начнётся в 21:45
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Германии и Люксембурга. Игра пройдёт на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступит Ненад Минакович из Сербии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Германия
Не начался
Люксембург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров сборная Германии набрала три очка и занимает третье место в группе А. Люксембургская национальная команда не заработала ни одного очка и располагается на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Октябрьская пауза на сборные — последняя в таком виде! ФИФА всё изменила
Октябрьская пауза на сборные — последняя в таком виде! ФИФА всё изменила

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android