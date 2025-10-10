Германия — Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации к ЧМ-2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 10 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Германии и Люксембурга. Игра пройдёт на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступит Ненад Минакович из Сербии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров сборная Германии набрала три очка и занимает третье место в группе А. Люксембургская национальная команда не заработала ни одного очка и располагается на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Самые большие стадионы мира: