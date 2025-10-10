Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Азербайджан: онлайн-трансляция матча квалификации к ЧМ-2026 начнется в 21:45

Франция — Азербайджан: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 21:45
Комментарии

Сегодня, 10 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Франции и Азербайджана. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслужит Рохит Сагги из Норвегии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция занимает первое место в группе D с шестью очками в двух стартовых турах. Сборная Азербайджана набрала одно очко и располагается на четвёртом месте в группе. Двумя другими командами квартета являются сборные Исландии и Украины.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: Россия — Иран, дерби «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и Медведев на «тысячнике»
Топ-матчи пятницы: Россия — Иран, дерби «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и Медведев на «тысячнике»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android