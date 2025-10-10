Франция — Азербайджан: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 10 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Франции и Азербайджана. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслужит Рохит Сагги из Норвегии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция занимает первое место в группе D с шестью очками в двух стартовых турах. Сборная Азербайджана набрала одно очко и располагается на четвёртом месте в группе. Двумя другими командами квартета являются сборные Исландии и Украины.