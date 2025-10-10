Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Новый гендиректор «Спартака» рассказал, о чём общался с Малышевым перед его заменой

Новый гендиректор «Спартака» рассказал, о чём общался с Малышевым перед его заменой
Аудио-версия:
Новый генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил, о чём общался с Олегом Малышевым перед тем, как сменить его на этой должности.

– О чём общались с Олегом Малышевым перед тем, как сменить его на должности гендиректора клуба? Какую роль Олег Александрович будет выполнять в совете директоров «Спартака»?
– Когда появилось предложение, я составил обширный список вопросов, чтобы лучше понять положение дел в клубе. Очень оперативно получил развёрнутые ответы, которые подготовил именно Олег Александрович. Из характера ответов, глубины освещения вопросов мне сразу стало ясно, что мы говорим на одном языке. Дальнейшее очное знакомство лишь подтвердило это. Мы ежедневно в контакте. Олег профессионально погружает меня в текущие вопросы, требующие контроля и вовлечения руководителя, способствуя тому, чтобы мне потребовалось минимум времени на ознакомление с делами, — сказал Некрасов в интервью пресс-службе «Спартака».

Московский клуб объявил о назначении Некрасова на должность генерального директора в понедельник, 6 октября. Малышев занимал этот пост с лета 2023 года. Теперь 48-летний специалист продолжит работу в совете директоров «Спартака» и будет советником нового генерального директора.

Как появился «Спартак»:

