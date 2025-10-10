Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» рассматривает подписание Мика Меньяна

«Ювентус» рассматривает подписание Мика Меньяна
Комментарии

30-летний французский вратарь «Милана» Мик Миньян может покинуть клуб в конце сезона, так как переговоры о продлении его контракта зашли в тупик, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» готов включиться в борьбу за голкипера. Клуб ищет опытных и харизматичных игроков для усиления своей команды. Однако серьёзную конкуренцию туринцам могут составить «Бавария» и «Челси». Поэтому всё будет зависеть от пожеланий футболиста и его финансовых запросов.

Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до июля 2026 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 25 млн.

В нынешнем сезоне Меньян принял участие в семи матчах «Милана» во всех турнирах.

Материалы по теме
«МЮ» интересен Мик Меньян, Амориму нужен более опытный вратарь, чем Ламменс — talkSPORT
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android