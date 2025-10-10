«Ювентус» рассматривает подписание Мика Меньяна

30-летний французский вратарь «Милана» Мик Миньян может покинуть клуб в конце сезона, так как переговоры о продлении его контракта зашли в тупик, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» готов включиться в борьбу за голкипера. Клуб ищет опытных и харизматичных игроков для усиления своей команды. Однако серьёзную конкуренцию туринцам могут составить «Бавария» и «Челси». Поэтому всё будет зависеть от пожеланий футболиста и его финансовых запросов.

Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до июля 2026 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 25 млн.

В нынешнем сезоне Меньян принял участие в семи матчах «Милана» во всех турнирах.