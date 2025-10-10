Габон со счётом 4:3 победил Гамбию, Обамеянг оформил покер и удалился

Завершился матч 9-го тура африканской квалификации к чемпионату мира — 2026 между сборными Гамбии и Габона. Победу со счётом 4:3 праздновали гости.

На 20-й минуте форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счёт в матче. На 23-й минуте полузащитник Янкуба Минте счёт сравнял. На 42-й минуте Обамеянг вновь вывел свою команду вперёд. На 45+3-й минуте нападающий Гамбии Адама Сидибе восстановил равенство в счёте. На 48-й минуте Сидибе оформил дубль. На 63-й минуте Обамеянг сделал счёт 3:3, а на 78-й минуте оформил покер и принёс своей команде победу. На 86-й минуте экс-форвард «Арсенала» получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Габон занимает второе место в группе F с 22 очками в девяти матчах и отрывом в 10 очков от третьего места. Гамбия располагается на четвёртой строчке с 10 очками. Лидер группы — Кот-д’Ивуар (23 очка).