Иран — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гамбия — Габон, результат матча 10 октября 2025, счёт 3:4, 9-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Габон со счётом 4:3 победил Гамбию, Обамеянг оформил покер и удалился
Завершился матч 9-го тура африканской квалификации к чемпионату мира — 2026 между сборными Гамбии и Габона. Победу со счётом 4:3 праздновали гости.

ЧМ-2026 — Африка . Группа F. 9-й тур
10 октября 2025, пятница. 16:00 МСК
Гамбия
Окончен
3 : 4
Габон
0:1 Обамеянг – 20'     1:1 Минте – 23'     1:2 Обамеянг – 42'     2:2 Sidibeh – 45+3'     3:2 Sidibeh – 47'     3:3 Обамеянг – 62'     3:4 Обамеянг – 78'    
Удаления: нет / Обамеянг – 86'

На 20-й минуте форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счёт в матче. На 23-й минуте полузащитник Янкуба Минте счёт сравнял. На 42-й минуте Обамеянг вновь вывел свою команду вперёд. На 45+3-й минуте нападающий Гамбии Адама Сидибе восстановил равенство в счёте. На 48-й минуте Сидибе оформил дубль. На 63-й минуте Обамеянг сделал счёт 3:3, а на 78-й минуте оформил покер и принёс своей команде победу. На 86-й минуте экс-форвард «Арсенала» получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Габон занимает второе место в группе F с 22 очками в девяти матчах и отрывом в 10 очков от третьего места. Гамбия располагается на четвёртой строчке с 10 очками. Лидер группы — Кот-д’Ивуар (23 очка).

Календарь африканской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп африканской квалификации ЧМ-2026
