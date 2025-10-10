Игнашевич: нет желания ехать работать в Китай или Казахстан. В РПЛ клубы сильнее

Бывший главный тренер «Балтики» и «Торпедо» Сергей Игнашевич ответил, не думал ли он попробовать поработать в Азии.

«У меня нет желания ехать работать куда-то в Китай или, например, в ближайшие страны — Казахстан, Азербайджан. Там команды, по уровню уступающие клубам РПЛ. Сегодня хотелось бы проявить себя в более сильном чемпионате», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

Игнашевич занимал должность главного тренера «Балтики» с 2021 по 2024 год. До этого, с 2019 по 2021 год, российский специалист работал в московском «Торпедо». Ранее Игнашевич опроверг информацию о своём возможном назначении в «Оренбург».

