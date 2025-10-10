Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда России

Легенда московского «Спартака» и сборной СССР Никита Павлович Симонян удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.

Президент страны Владимир Путин присвоил это звание 98-летнему Симоняну за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Никита Павлович выступал за московский «Спартак» с 1949 по 1959 год, провёл в составе красно-белых 245 матчей и забил 160 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Также Симонян выступал за сухумское «Динамо» и московские «Крылья Советов». В настоящий момент легендарный экс-футболист «Спартака» является первым вице-президентом РФС.