Карпин высказался о возможном допуске сборной России на ЧМ‑2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном допуске национальной команды на чемпионат мира 2026 года посредством специального приглашения.

«Это предположение [о допуске] на уровне слухов и желаний. Я не знаю, чем это подкреплено. В нашей жизни может случиться что угодно. Если нас допустят, мы и так готовились, ничего особо не поменяется, по крайней мере тренировочный процесс. Мы тренируемся и готовимся одинаково по намеченному плану к любому сопернику, будь то Бруней или Иран. Думаю, что отношение футболистов, наверное, будет другое», — сказал Карпин в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. Мировое первенство по футболу 2026 года пройдёт на территории США, Мексики и Канады.

