Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сарри — о старте сезона для «Лацио»: я хочу видеть вещи такими, какие они есть

Сарри — о старте сезона для «Лацио»: я хочу видеть вещи такими, какие они есть
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал старт своей команды в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

«Нам нужно быть очень рациональными и понимать, что с нами происходит. Я не хочу быть оптимистом или пессимистом, я хочу видеть вещи такими, какие они есть. Мы могли выиграть на старте или проиграть, никто из нас не может оправдываться, но отсутствие восьми или девяти игроков имеет значение. Другие команды усилились, мы нет, и теперь у нас много травмированных игроков. Ребята никогда не оправдывались, они боролись. Их способность никогда не сдаваться внушает оптимизм. Нам также нужно смотреть на положительные стороны», — приводит слова специалиста Gianlucadimarzio.com.

После шести проведённых туров Серии А «Лацио» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Лидирует «Наполи», имеющий в своём активе 15 баллов.

Материалы по теме
«Жаль команду, она не заслуживала этого поражения». Сарри — о поражении «Лацио» от «Ромы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android