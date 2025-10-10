Сарри — о старте сезона для «Лацио»: я хочу видеть вещи такими, какие они есть

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал старт своей команды в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

«Нам нужно быть очень рациональными и понимать, что с нами происходит. Я не хочу быть оптимистом или пессимистом, я хочу видеть вещи такими, какие они есть. Мы могли выиграть на старте или проиграть, никто из нас не может оправдываться, но отсутствие восьми или девяти игроков имеет значение. Другие команды усилились, мы нет, и теперь у нас много травмированных игроков. Ребята никогда не оправдывались, они боролись. Их способность никогда не сдаваться внушает оптимизм. Нам также нужно смотреть на положительные стороны», — приводит слова специалиста Gianlucadimarzio.com.

После шести проведённых туров Серии А «Лацио» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Лидирует «Наполи», имеющий в своём активе 15 баллов.