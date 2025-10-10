Скидки
«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» — TBR Football

«Ливерпуль» рассматривает полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга в качестве футболиста, способного помочь Райану Гравенберху в центре поля команды. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «сливочные» не хотят отпускать француза, однако могут сделать это ввиду желания 22-летнего полузащитника получать больше игрового времени. Подчёркивается, что интерес к Камавинга проявляют не только мерсисайдцы.

В нынешнем сезоне Камавинга принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

