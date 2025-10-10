Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Сборная России поздравила Александра Бубнова с 70-летием

Сборная России поздравила Александра Бубнова с 70-летием
Комментарии

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравления с юбилеем в адрес бывшего защитника московского «Спартака» Александра Бубнова. Сегодня, 10 октября, экс-футболисту исполнилось 70 лет.

«Александру Бубнову – 70. Поздравляем экс-футболиста сборной СССР с юбилеем. Желаем Александру Викторовичу крепкого здоровья, вдохновения и успехов во всём!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в телеграм-канале.

Александр Бубнов провёл 35 игр в составе сборной СССР, включая матч с Канадой (2:0) на групповом этапе чемпионата мира 1986 года. В активе Бубнова один забитый мяч за национальную команду.

