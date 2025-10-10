Россия — Иран: Воробьёв открыл счёт в матче на 22-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча проходит на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступает Никола Дабанович из Черногории. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Воробьёв открыл счёт в матче.

В 2025 году российская национальная команда провела шесть товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1).

Как сборная России играет при Карпине: