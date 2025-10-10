Скидки
Тейлор – о финале ЛЕ 2023: худшая ситуация, с которой мне пришлось столкнуться

Аудио-версия:
Английский футбольный судья Энтони Тейлор заявил, что его семья не посещает матчи после финала Лиги Европы 2023 года, в котором «Рома» Жозе Моуринью уступила «Севилье» в серии пенальти.

«Это худшая ситуация, с которой мне приходилось столкнуться в плане оскорблений. Не только потому, что я отправился на матч вместе с семьёй, но и потому, что подчёркивает, как поведение одних людей влияет на других. Даже в таком матче, где фактически не было серьёзных ошибок. Для меня это большой источник разочарования, досады и гнева. Почему это приемлемо – я не знаю. Уверен, этим людям не понравилось бы, если бы кто-то сказал такое им или их собственным детям. Это заставило задуматься, не была ли совершена ошибка отправиться на матч вместе с семьёй. С тех пор они не были ни на одном матче», — приводит слова Тейлора BBC.

«Рома» выразила протест против возможного назначения пенальти в дополнительное время, в результате чего Моуринью назвал Тейлора «позором» и даже вступил в конфронтацию с судьёй на парковке стадиона. После этого инцидента группа болельщиков итальянского клуба оскорбила Тейлора, когда он шёл по аэропорту Будапешта со своей семьёй. Службе безопасности пришлось увести рефери и его родственников из кафе в безопасную зону. В сторону арбитра бросили стул и бутылку.

