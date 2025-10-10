Генсекретарь РФС прокомментировал расистский скандал с участием Сперцяна и Ндонга

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации, произошедшей между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в очном матче команд в 11-м туре Мир РПЛ (2:0).

На 85‑й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму. Позднее Сперцян записал обращение, в котором ещё раз отверг обвинения в его отношении.

– Вы разобрались в ситуации? На какой стадии эта история?

– КДК возбудил производство, запросил материалы у клубов, чтобы установить, был ли такой факт, и будет дальше рассматривать дело.

– А ваше личное отношение к этому?

– Надо посмотреть материалы: что было, что нет.

– Вы верите, что Сперцян такое мог сказать?

– Не могу во что‑то верить или во что‑то не верить. Есть какое‑то событие. Кто‑то говорит, что есть, кто‑то — что нет. Надо установить, было оно или нет.

– А как будет устанавливаться? Это будет чтение по губам с камер?

– По‑разному. Для начала самое простое — это показания самих игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Для необходимости каких‑то экспертов можно привлечь.

– У футболистов противоречивые мнения, кто что сказал.

– Такая ситуация. А что это такое «эксперт чтения по губам»?

– Сперцян сказал, что готов пройти полиграф. Вы к такому методу готовы?

– Это же дополнительное [средство], это не доказательство. На основании данных полиграфа, какие бы они ни были, к ответственности не привлекают, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

