Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генсекретарь РФС прокомментировал расистский скандал с участием Сперцяна и Ндонга

Генсекретарь РФС прокомментировал расистский скандал с участием Сперцяна и Ндонга
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации, произошедшей между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в очном матче команд в 11-м туре Мир РПЛ (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

На 85‑й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму. Позднее Сперцян записал обращение, в котором ещё раз отверг обвинения в его отношении.

– Вы разобрались в ситуации? На какой стадии эта история?
– КДК возбудил производство, запросил материалы у клубов, чтобы установить, был ли такой факт, и будет дальше рассматривать дело.

– А ваше личное отношение к этому?
– Надо посмотреть материалы: что было, что нет.

– Вы верите, что Сперцян такое мог сказать?
– Не могу во что‑то верить или во что‑то не верить. Есть какое‑то событие. Кто‑то говорит, что есть, кто‑то — что нет. Надо установить, было оно или нет.

– А как будет устанавливаться? Это будет чтение по губам с камер?
– По‑разному. Для начала самое простое — это показания самих игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Для необходимости каких‑то экспертов можно привлечь.

– У футболистов противоречивые мнения, кто что сказал.
– Такая ситуация. А что это такое «эксперт чтения по губам»?

– Сперцян сказал, что готов пройти полиграф. Вы к такому методу готовы?
– Это же дополнительное [средство], это не доказательство. На основании данных полиграфа, какие бы они ни были, к ответственности не привлекают, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Я не мог сдержаться». Мощный скандал в РПЛ — игрок «Ахмата» обвинил Сперцяна в расизме
«Я не мог сдержаться». Мощный скандал в РПЛ — игрок «Ахмата» обвинил Сперцяна в расизме

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android