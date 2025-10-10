Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Пари НН» обратился к покинувшим клуб тренерам Хазову и Полянину

Комментарии

Нижегородский «Пари НН» обратился к покинувшим команду тренерам Антону Хазову и Дмитрию Полянину. Специалисты покинули тренерский штаб клуба Мир Российской Премьер-Лиги и присоединились к «КАМАЗу». В Набережных Челнах Хазов заменит возглавившего «Оренбург» Ильдара Ахметзянова на посту главного тренера.

«Антон Хазов и Дмитрий Полянин получили новый вызов в тренерской карьере – специалисты, которые последние несколько месяцев работали в молодёжной команде «Пари НН», переходят на новый уровень – в Лигу Pari. Оба тренера продолжат карьеру в «КАМАЗе».

Оба специалиста отдали много лет нижегородскому футболу. В нашем городе Хазов и Полянин выступали за «Волгу», а завершили игровые карьеры в «Олимпийце». Затем уже в новом статусе они перешли в структуру «Пари НН» и входили в тренерский штаб первой команды. Хазов работал ассистентом и дважды – в 2021 и 2022 годах – становился исполняющим обязанности главного тренера. Полянин в течение семи лет был тренером по физподготовке.

Мы благодарим Антона Хазова и Дмитрия Полянина за вклад в развитие нижегородского футбола, многолетний труд, профессионализм и самоотдачу. Желаем успехов на тренерском пути. Удачи, свершений и как можно больше побед!» — говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН» в телеграм-канале.

