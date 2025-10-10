Скидки
20:00 Мск
Аршавин: Иран похож на европейский середняк. Не Хорватия, а послабее — Сербия, например

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о силе иранской национальной команды перед очным товарищеским матчем команд. Сборные России и Ирана в эти минуты играют на стадионе «Волгоград Арена». На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
1 : 0
Иран
1:0 Воробьёв – 22'    

«Когда проходили первые товарищеские матчи, я говорил, что даже не слежу за ними, не знаю, с кем играют и как сыграли. Сейчас соперники становятся лучше и сильнее. Каждый приезд сборной в город — это большой праздник. Это становится очень интересным и значимым событием.

Если бы мы переносили сборную Ирана на европейский футбол, я бы сказал, что это европейский середняк. Например, команда из бывшей Югославии, не Хорватия, а послабее — Сербия, например», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На текущий момент сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. Сборная Ирана прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

