Сарри разделяет опасения Рабьо относительно проведения матча Серии А в Австралии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри разделяет опасения полузащитника «Милана» Адриена Рабьо относительно проведения матча «Милан» — «Комо» в Австралии.

«Я думаю, Рабьо прав, и я думаю, что он получил плохой ответ. Бессмысленно говорить о деньгах, особенно потому, что, если бы Рабьо не выходил на футбольное поле каждые три дня, Серия А не получила бы их. Кроме того, Рабьо — фантастический парень», — приводит слова специалиста TUTTOmercatoWEB.

«Милан» и «Комо» совместно с Серией А попросили сыграть матч 24-го тура чемпионата в Австралии в феврале 2026 года из-за того, что стадион «Сан-Сиро» в Милане будет занят церемонией открытия зимних Олимпийских игр. Адриен Рабьо высказался о данной инициативе в негативном ключе.